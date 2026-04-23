Россиян предупредили о главной ошибке при досрочном погашении ипотеки

Эксперт Овечкин: досрочное погашение кредита — не всегда оптимальное решение
Длительный срок ипотеки позволяет уменьшить ежемесячные платежи и делает кредит более удобным в управлении. Однако стратегия его погашения определяется финансовым положением заемщика. Об этом газете «Известия» сообщил руководитель отдела ипотеки Level Group Юлиан Овечкин.

По словам специалиста, сейчас многие россиян оформляют ипотеку на срок от 20 до 30 лет, но большинство из них планируют погасить кредит досрочно. При этом заемщики начали все чаще воспринимать ипотеку в качестве финансового инструмента, а не долговой нагрузки.

Эксперт объяснил, что в некоторых случаях досрочное погашение ипотеки не будет оптимальным решением. Так, если у заемщика нет финансовой подушки, решение направлять все свободные деньги на выплаты может привести к трудностям. Помимо этого, на поздних этапах кредита досрочные платежи практически не снижают общую переплату.

Специалист отметил, что самой эффективной стратегией является частичное досрочное погашение с сокращением срока кредита.

«В этом случае заемщик вносит сумму сверх обязательного платежа, не уменьшая ежемесячный взнос, а банк пересчитывает график, «срезая» последние месяцы или годы выплат, на которые и приходились бы проценты», — подчеркнул он.

Овечкин также указал, что альтернативой может стать снижение ежемесячного платежа, делающее бюджет более устойчивым. Однако Окея стратегия увеличивает общую переплату по кредиту.

Кроме того, эксперт посоветовал брать во внимание альтернативные варианты использования денежных средств, такие как банковские вклады.

Ранее россиянам объяснили, как быстрее собрать первоначальный взнос по ипотеке.

 
