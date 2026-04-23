Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Бизнес

Соглашения о стабилизации цен заключили уже в 73 регионах России

ФАС: правительство продлило механизм стабилизации цен на соцтовары
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Соглашения о стабилизации цен на социально значимые товары заключили уже в 73 регионах России. Об этом сообщил глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский на коллегии ведомства, передает РИА Новости.

«Если в начале 2025 года такие соглашения действовали в 44 регионах, то к концу года уже в 73. Так как механизм оказался востребован, правительством поддержано его продление до конца 2029 года», — сказал Шкальский.

Глава ФАС отметил, что ежедневная системная работа направлена на поддержание сбалансированности рыночных процессов и недопущение монопольного поведения. Особое внимание уделяют социально значимым рынкам. Ведомство продолжает работу по всей цепочке ценообразования, чтобы обеспечить рынок доступными и качественными товарами.

Шаскольский подчеркнул, что объем выполненной работы не всегда отражается в количественных показателях из-за высокой конкуренции. Тем не менее, в 2025 году на продовольственных рынках возбудили 32 дела о нарушении антимонопольного законодательства, выдали 13 предупреждений и 10 предостережений, а также подали 30 исков в части превышения допустимых площадей крупных торговых сетей.

В октябре прошлого года кабмин продлил возможность заключения соглашений о стабилизации цен на продовольствие до 31 декабря 2029 года — ранее этот срок истекал в мае 2026 года. Решение приняли для поддержания стабильной ситуации на потребительском рынке. Механизм таких соглашений предусматривает, что предприниматели добровольно берут на себя обязательства снижать и не повышать цены на востребованные товары массового спроса или социально значимую продукцию.

Ранее ФАС запретила кафе и отелям в аэропортах повышать цены при приостановке полетов.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
