В Госдуме одобрили введение почасового МРОТ

Введение почасового минимального размера оплаты труда (МРОТ) – это вполне логичный шаг, многие компании уже сегодня вводят такие расчеты. Так соответствующую инициативу в беседе с RT оценила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Она отметила, что российские работодатели часто устанавливают оплату труда за час работы, учитывая при этом, что при норме месячной работы зарплата не должна быть ниже уровня МРОТ. Включаются в расчет в том числе районный коэффициент, гарантии и надбавки, которые предусмотрены региональным соглашением об оплате труда.

«Поэтому логично продолжить эту работу», — подчеркнула парламентарий, добавив, что законодательно можно утвердить условную формулу расчета оплаты труда, однако стоимость часа будет отличаться от месяца к месяцу.

Напомним, законопроект об установлении почасового МРОТ планируется внестина рассмотрение Госдумы. Документ предлагает ежегодно устанавливать минимальный почасовой размер оплаты труда одновременно с МРОТ. При этом норматив не может быть ниже стоимости часа, исчисленной из минимального размера оплаты труда. Также на него предлагается распространить действующие для МРОТ государственные гарантии. Минимальный почасовой размер оплаты труда хотят определять исходя из среднемесячного количества рабочих часов.

