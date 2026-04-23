Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

В Госдуме одобрили введение почасового МРОТ

Депутат Бессараб поддержала инициативу по введению почасового МРОТ
Максим Блинов/РИА Новости

Введение почасового минимального размера оплаты труда (МРОТ) – это вполне логичный шаг, многие компании уже сегодня вводят такие расчеты. Так соответствующую инициативу в беседе с RT оценила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Она отметила, что российские работодатели часто устанавливают оплату труда за час работы, учитывая при этом, что при норме месячной работы зарплата не должна быть ниже уровня МРОТ. Включаются в расчет в том числе районный коэффициент, гарантии и надбавки, которые предусмотрены региональным соглашением об оплате труда.

«Поэтому логично продолжить эту работу», — подчеркнула парламентарий, добавив, что законодательно можно утвердить условную формулу расчета оплаты труда, однако стоимость часа будет отличаться от месяца к месяцу.

Напомним, законопроект об установлении почасового МРОТ планируется внестина рассмотрение Госдумы. Документ предлагает ежегодно устанавливать минимальный почасовой размер оплаты труда одновременно с МРОТ. При этом норматив не может быть ниже стоимости часа, исчисленной из минимального размера оплаты труда. Также на него предлагается распространить действующие для МРОТ государственные гарантии. Минимальный почасовой размер оплаты труда хотят определять исходя из среднемесячного количества рабочих часов.

Ранее россиянам рассказали, как сокращение рабочего дня до 6 часов повлияет на зарплату.

 
Теперь вы знаете
«Я боюсь открывать почту». Что делать, когда поиск работы доводит до выгорания
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
