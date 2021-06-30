Онищенко назвал Турцию «бульоном из вирусов и микробов»

Российским туристам не стоит летать в Турцию, поскольку страна представляет высокую эпидемиологическую угрозу. Об этом «Газете.Ru» заявил бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

«Когда у человека отключается голова от счастья, что он скоро будет купаться в этом бульоне из вирусов и микробов на турецком побережье — это группа риска. Поэтому в Турции нечего делать — там для наших людей находиться опасно. За свои деньги привезут себе болезнь и наградят своих близких к тому же», — сказал депутат.

Россия возобновила авиасообщение с Турцией с 22 июня 2021 года. 29 июня 2021 года министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа сообщил, что в 26 провинциях Турции обнаружен коронавирус COVID-19 типа «дельта», больше половины случаев заболевания приходится на Стамбул.

Он также отметил, что случаев COVID-19 типа «дельта плюс» в стране пока обнаружено не было. Несмотря на это из-за распространения новых штаммов Турция закрыла авиасообщение с Бангладешем, Бразилией, Непалом, Индией, Шри-Ланкой и ЮАР

Всего за время пандемии в Турции выявлено 5,4 млн случаев коронавируса, более 49 тыс. инфицированных скончались, более 5,2 млн выздоровели. 30 июня в стране было зафиксировано около 5,8 тыс. заболевших за сутки.