Инфекционист рассказал, когда коронавирус в РФ будет взят под контроль

При оптимистичном сценарии взять под контроль пандемию коронавируса в России получится к середине осени. Об этом рассказал врач-инфекционист Евгений Тимаков, пишет РИА «Новости».

«По моим оптимистическим прогнозам, я надеюсь, что у нас к середине осени контроль над эпидемией будет», — сказал он.

Эксперт выразил убеждение, что вакцинацию определенных категорий населения нужно было начинать еще весной.

«Но так как роста заболеваемости не было, и объяснить это (необходимость прививаться) людям было очень тяжело», — добавил Тимаков.

Ранее заместитель директора Центра имени Гамалеи по научной работе Денис Логунов рассказал, что в России из-за небольшого числа вакцинированных людей создаются идеальные условия для эволюции коронавируса.

В России за сутки выявили 20 616 случаев коронавируса, всего в РФ заразились 5 493 557 человек. С начала пандемии зафиксировано 134 545 летальных исходов и 4 984 037 выздоровлений.