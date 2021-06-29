Поляк избил украинца за родную речь

Житель Польши избил уроженца Украины за его речь на родном языке, сообщает портал o2.pl.

Издание обратило внимание на опубликованную в соцсетях информацию об инциденте, который произошел 27 июня в окрестностях города Познань на западе страны.

По словам очевидцев, мужчина начал приставать к группе отдыхающих украинцев из-за того, что они разговаривали на родном языке. Кто-то из свидетелей просто называл его агрессивным, другие отмечали, что нападавший был в состоянии алкогольного опьянения.

Сообщается, что нападавший избил одного из украинцев до потери сознания, после чего попытался скрыться.

«Конечно, наш герой начал убегать, но его удалось поймать», — рассказал очевидец происшествия. Несколько человек, присутствовавших в то время на пляже, преследовали нападавшего и произвели гражданское задержание.

Позже посетители пляжа обратились к полицейским, передвигавшейся по озеру на лодке — им показали, где лежит избитый, ему была оказана медицинская помощь. Вскоре пострадавший пришел в себя и объяснил, что на него напали из-за «национальной принадлежности».

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