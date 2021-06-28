В Федерации рестораторов заявили, что клиенты не поняли ситуацию с covid-free общепитом

Президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров рассказал «Газете.Ru» о том, как в столичных ресторанах прошел первый день работы общепита в режиме covid-free.

По его словам, часть клиентов не поняла требование московских властей относительно документов, подтверждающих, что гражданин переболел коронавирусом в течение последних шести месяцев.

«Некоторые коллеги говорили о том, что были люди, которые задавали вопросы о том, почему вообще нужно показывать QR-код, мол, у меня есть антитела. Разговор о том, что у вас антитела, не работает. Получить по антителам вашим сегодняшним QR-код невозможно, необходимо сделать вакцинацию», — рассказал Бухаров.

Он подчеркнул, что не слышал об агрессивном поведении со стороны покупателей, не допущенных в зал ресторана.

Ресторатор также отметил, что есть и другая категория клиентов, которая не поняла разъяснение властей. Бухаров напомнил, что те, кто не стал обращаться к врачам не могут быть зарегистрированы в системе как переболевшие коронавирусом.

«Мы также считаем проблематичным то, что часть людей заявляла о своей болезни, их ставили на учет, через две недели, если болезнь протекала без госпитализации, как им говорили, теперь вы можете спокойно выходить на улицу, эти люди заявившись не позже чем через шесть месяцев так же получают QR-код. Те, кто заболел дома и не стал обращаться к врачам, не получат QR-код, даже если они имеют антитела, им рекомендовано привиться. Поэтому мы таким гостям предлагали летнюю площадку либо доставку курьером», — объяснил эксперт.

Уже в первый день внедрения covid-free системы в ресторанах был зарегистрирован рост интереса к заказам еды курьерской доставкой, рассказал глава Федерации рестораторов и отельеров.

«Мы заметили сегодня увеличение заказов, об этом говорит и «Яндекс». Люди пока не понимают ситуацию», — считает Бухаров.

С 28 июня посещать заведения общепита в столице могут только те горожане, которые вакцинировались от COVID-19, переболели коронавирусом в течение последних шести месяцев или имеют ПЦР-тесты, действительные в течение трех дней.

При этом летние веранды в Москве можно будет посещать без QR-кода о вакцинации или перенесенном коронавирусе до 12 июля.

По информации московских властей, уже 6 тыс. московских рестораторов перевели заведения в covid-free формат.