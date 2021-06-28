Мурашко заявил об отсутствии в России летальных случаев после вакцинации от COVID-19

В России не зафиксировано ни одного случая смерти после прохождения вакцинации от COVID-19. Об этом в эфире Первого канала сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«Летальных исходов впрямую при вакцинации сегодня у нас не зафиксировано. Ни одного случая», — сказал он.

Министр добавил, что считает мягкими меры, введенные властями.

«Все, что нужно делать ежедневно и постоянно, почему-то у нас вызывает ощущение, что нас в чем-то стеснили, но это неправда и неправильно. Нужно соблюдать правила во всем», — отметил глава Минздрава.

Массовая вакцинация населения старше 18 лет в России началась с 18 января. Для россиян доступны три зарегистрированные вакцины — «Спутник V», «Эпиваккорона» и «КовиВак».

Ранее Мурашко сообщил, что число привившихся от коронавируса граждан увеличилось до 23 млн.