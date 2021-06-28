23 миллиона россиян привились от коронавируса

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что число привившихся от коронавируса граждан увеличилось до 23 миллионов. Об этом пишет ТАСС.

«Сегодня это уже 23 млн. В последние дни скорость очень возросла», — сказал он.

Мурашко уточнил, что на борьбу с коронавирусом власти потратили уже больше триллиона рублей.

Ранее первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк рассказал, что власти получили более шести тысяч заявок на работу ресторанов в «бесковидном» режиме. Немерюк уточнил, что в среднем в час поступают около 300 заявок.

С 28 июня посещать заведения общепита в столице могут только те горожане, которые вакцинировались от COVID-19, переболели коронавирусом в течение последних шести месяцев или имеют ПЦР-тесты, действительные в течение трех дней.