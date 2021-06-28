Три офицера ФСБ арестованы по обвинению в крупном мошенничестве

235-й Гарнизонный военный суд арестовал троих офицеров 6-го отдела управления авиации (УА) ФСБ по обвинению в крупном мошенничестве, передает ТАСС.

Как сообщается, суд удовлетворил ходатайство следствия и постановил заключить под стражу начальника 6-го отдела управления авиации (УА) ФСБ Юрия Кравченко, его заместителя Артема Сохина, а также одного из офицеров этого подразделения Сергея Романова на срок два месяца.

«Всем троим военнослужащим авиации ФСБ предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере)», — рассказал агентству источник в правоохранительных органах.

Как сообщает газета «Коммерсантъ», эти сотрудники спецслужбы проходят по делу, которое связано с хищением 63 499 600 рублей. По версии следствия, в 2017-2019 годах они заключили контракты с фирмой «АсСтрой», которая занимается поставкой различной техники и оборудования воинским частям, в частности, расположенным в Ставрополе подразделениям погранвойск.

По информации издания, данная компания должна была по контракту в рамках гособоронзаказа поставить и установить в Воркуте сборно-разборный складской комплекс хранения авиационно-технического имущества для воздушных судов, используемых для нужд авиации ФСБ, однако эти обязательства не были выполнены.