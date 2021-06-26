В Татарстане вертолет приземлился на пляже среди людей

Татарская транспортная прокуратура начала проверку после публикации в соцсетях видео с приземлившимся вертолетом на пляже в городе Лаишево. Об этом сообщает ТАСС.

«Татарской транспортной прокуратурой организована проверка. При выявлении нарушений будет применен комплекс мер прокурорского реагирования», — рассказали в ведомстве.

Накануне в соцсетях появились кадры с приземлением вертолета на пляж, где отдыхают люди. К кабине подошел человек, состоялся разговор, после этого вертолет улетел.

Ранее сообщалось, что вертолет приземлился в болото в Тюменской области. Воздушное судно вылетело 10 июня с вертолетной площадки Устегунского месторождения по заданию ООО «Уватнефтегаз» на Тямкинское месторождение.