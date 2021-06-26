Бразильский суд назначил государству штраф за сексизм президента

Федеральный суд в бразильском штате Сан-Паулу присудил штраф государству за сексистские выражения президента страны Жаира Болсонару и нескольких других чиновников, сообщает ТАСС.

«Сексистские шутки и неприязненные комментарии свидетельствуют о пренебрежении и неуважении к женщинам со стороны Болсонару и членов его команды и представляют собой нападки на гарантированные права женщин», — заявили в генеральной прокуратуре Бразилии.

Истец указал несколько фактов «злоупотребления свободой слова» Болсонару, а также министром экономики Паулу Гедесом и бывшим главой МИД Бразилии Эрнестом Араужом. Среди этих нарушений указаны, например, слова Гедеса о супруге французского президента Бриджит Макрон — бразильский чиновник назвал ее «безобразной».

Под иск из-за сексизма от генпрокуратуры попала и женщина — министр по вопросам женщин, семьи и защиты прав человека Дамарес Алвес, которая заявила, что в браке «женщина должна подчиняться мужчине».

Лично президента страны осудили за сравнение Бразилии с «девственницей, которую жаждет всякий заезжий проходимец».

По итогам суда, государство обязали выделить 10 млн реалов на проведение информационной кампании против сексизма.

Ранее Всемирную организацию здравоохранения обвинили в сексизме за предложение ввести запрет на алкоголь для женщин детородного возраста.