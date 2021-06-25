Генконсульство заявило, что россиян нет среди пострадавших в Германии

Российские граждане отсутствуют среди пострадавших и погибших при произошедшем в центре немецкого города Вюрцбург нападении мужчины с ножом. Об этом у себя в Twitter сообщает генконсульство России в Мюнхене.

«По данным полиции Вюрцбурга, среди погибших и пострадавших граждан России нет», — сказано в сообщении.

В пятницу, 25 июня, мужчина напал с ножом на людей в немецком городе Вюрцбург. Немецкие СМИ писали, что в результате действий злоумышленника погибли три человека, еще не менее шести получили ранения. По информации местной полиции, подозреваемый в ножевой атаке был задержан, им оказался 24-летний сомалиец. Как сообщил таблоид Bild, сотрудники правоохранительных органов смогли задержать злоумышленника, ранив его в ногу.