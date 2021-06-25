Вакцины «ЭпиВакКорона» и «КовиВак» заканчиваются в Петербурге

Межведомственный городской координационный совет по противодействию распространению COVID-19 в Санкт-Петербурге ожидает новые поставки вакцин «ЭпиВакКорона» и «КовиВак», так как они заканчиваются. Об этом говорится в заявлении ведомства, сообщает РИА «Новости».

«В наличии имеются три вида вакцин — «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»), «ЭпиВакКорона», «КовиВак». Однако вакцин «ЭпиВакКорона» и «КовиВак» имеются лишь остатки, поэтому в ожидании новых партий списки на них формируются в журналах отложенной записи», — сообщили в ведомстве.

Как уточнили в межведомственном совете, запас вакцины в городе составляет 117 170 комплектов доз. За прошедшие сутки первично привито 12 117 человек, вторично — 5469 человек.

Всего с начала первичной кампании в Петербурге прошли вакцинацию 834 932 человека, в том числе 687 246 человек полностью завершили цикл вакцинации.

Ранее сообщалось о том, что в Санкт-Петербурге приостановлена запись на вакцинацию от коронавируса препаратом «КовиВак», так как на остаток вакцины в городе уже сформирована очередь.