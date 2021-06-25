В Москве в 19 детских поликлиниках открыли пункты вакцинации

В Москве пункты вакцинации от коронавируса открылись в 19 детских поликлиниках. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

«За прошедшие несколько дней число людей, записавшихся на вакцинацию от коронавирусной инфекции, существенно выросло. На фоне такого высокого спроса мы приняли решение открыть дополнительные прививочные точки», — приводятся слова заммэра Анастасии Раковой.

Она объяснила, что во взрослых поликлиниках уже открыто максимальное число пунктов, поэтому увеличение количества точек, где можно привиться от коронавируса, было достигнуто за счет детских учреждений.

Ранее в оперштабе рассказали, когда QR-код на посещение ресторана будет аннулирован.

До этого власти Москвы приняли решение о создании COVID-free зон. С 28 июня посещать столичные кафе и рестораны смогут только граждане, имеющие защиту от коронавируса.