Названы 10 российских регионов с высокой заболеваемостью коронавирусом

Вице-премьер России Татьяна Голикова назвала регионы, где превышен среднероссийский уровень заболеваемости коронавирусом. Ее слова приводит РИА «Новости».

По ее словам, на прошлой неделе превышение среднероссийских показателей заболеваемости зарегистрировано в 10 регионах — в Бурятии, Карелии, Хакасии, Крыму, на Сахалине, Алтае, в Мурманской области, Московской области, а также в Москве и Петербурге.

Также Голикова обратила внимание, что более 47% новых случаев было выявлено в Москве, затем следуют Подмосковье и Петербург.

За прошедший день в России выявили 17 594 случая коронавируса. Большинство зафиксированных случаев оказались в Москве (6534), Московской области (2323), Петербурге (1092), Нижегородской области (291) и Бурятии (255).