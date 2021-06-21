Мясников предложил отменить масочный режим для вакцинированных

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что отмена масочного режима для людей, полностью прошедших вакцинацию от коронавируса, «была бы отличным стимулом для колеблющихся». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Как отличить «чистых от нечистых» — это уже задача для тех, кто принимает решения... сегодня у нас это действует по принципу средневекового Епископа Амальрика при подавлении «ереси» на юге Франции: «монсеньер, как мы отличим праведных от еретиков?!». «Убивайте всех, Господь на том свете отберет своих!», — пишет Мясников.

Он также назвал пользу от масок «довольно туманной».

Специалист пояснил, что каждый новый вакцинированный человек сокращает количество потенциально больных, которые могут заразить других людей. По словам Мясникова, жесткие масочные режимы и комендантские часы, которые были введены по всему миру, не остановили заболеваемость на Западе, несмотря на долгие месяцы их «неукоснительного соблюдения». В отличие от этих мер, вакцинация делает свое дело, заключил врач.

Ранее Александр Мясников оценил возможность вакцин защитить от всех штаммов коронавируса.