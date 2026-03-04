Ядерное сдерживание в настоящее время остается краеугольным камнем глобальной безопасности, нельзя забывать про режим нераспространения ядерного оружия. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время брифинга.

2 марта агентство Reuters сообщило, что Франция и Германия договорились активизировать сотрудничество по ядерному сдерживанию и создали совместную руководящую группу для координации стратегической доктрины и учений.

«Мы не должны забывать про режим нераспространения», — сказал Песков, комментируя публикацию.

По словам пресс-секретаря, появившаяся информация лишний раз подчеркивает правоту российской стороны, позиция которой заключается в том, что вести переговоры по стабильности можно только с участием Франции, а также Великобритании. А без этого вести переговоры в нынешних условиях невозможно, заключил представитель Кремля.

На этой неделе президент Франции Эмануэль Макрон заявил, что республика увеличит количество ядерных боеголовок в своем арсенале, однако не будет раскрывать их точное количество.

Ранее в Германии объяснили планы передать Киеву ядерную бомбу.