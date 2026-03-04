Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Политика

В Кремле оценили планы Франции и Германии сотрудничать по ядерному оружию

Песков: ядерное сдерживание остается краеугольным камнем глобальной безопасности
Petrov Sergey/Global Look Press

Ядерное сдерживание в настоящее время остается краеугольным камнем глобальной безопасности, нельзя забывать про режим нераспространения ядерного оружия. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время брифинга.

2 марта агентство Reuters сообщило, что Франция и Германия договорились активизировать сотрудничество по ядерному сдерживанию и создали совместную руководящую группу для координации стратегической доктрины и учений.

«Мы не должны забывать про режим нераспространения», — сказал Песков, комментируя публикацию.

По словам пресс-секретаря, появившаяся информация лишний раз подчеркивает правоту российской стороны, позиция которой заключается в том, что вести переговоры по стабильности можно только с участием Франции, а также Великобритании. А без этого вести переговоры в нынешних условиях невозможно, заключил представитель Кремля.

На этой неделе президент Франции Эмануэль Макрон заявил, что республика увеличит количество ядерных боеголовок в своем арсенале, однако не будет раскрывать их точное количество.

Ранее в Германии объяснили планы передать Киеву ядерную бомбу.

 
Теперь вы знаете
Алкоголизм и депрессия: как связаны эти состояния на самом деле
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!