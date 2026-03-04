Звезда «Великолепного века» о встрече с московскими фанатами: «Разные культуры»

Турецкий актер Бурак Озчивит рассказал kp.ru, как его встретили российские фанаты в Москве.

По словам Озчивита, в Москве его встретили с красивыми подарками.

«Я знаю, что здесь есть такая культура — на сцене обязательно преподносят цветы и шоколад. Я видел это в своих предыдущих визитах, вчера меня снова так встретили. Благодарю… У нас разные культуры, но находится в Москве и запускать отсюда международную премьеру спектакля для нас большая честь», — поделился артист.

Озчивит признался, что из российских сладостей ему нравятся конфеты «Мишка косолапый» и шоколад «Аленка».

Озчивит неоднократно прилетал в Москву. В феврале 2025 года он стал особым гостем на концерте «Музыка турецких сериалов» в Государственном Кремлевском дворце. Актер признавался, что хочет приехать в Россию как турист. Он заявлял, что мечтает погулять со своей семьей по Москве или Санкт-Петербургу «хотя бы несколько дней».

В январе 2026-го Озчивит признался, что ему тяжело дается изучение русского языка.

Ранее звезда «Великолепного века» отказал Никасу Сафронову в совместной выставке.