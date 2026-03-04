Размер шрифта
Российский подросток оказался в реанимации, отравившись алкоголем на встрече с друзьями

В Йошкар-Оле подросток оказался в реанимации, отравившись алкоголем
Алексей Сухоруков/РИА Новости

В Йошкар-Оле 14-летний мальчик отравился алкоголем и попал в реанимацию. Об этом сообщает городская администрация.

Инцидент произошел в январе, когда подросток отпросился у родителей на прогулку, но домой после нее не вернулся. На следующий день выяснилось, что школьник находится в больнице. Врачи диагностировали у него острое отравление алкоголем и переохлаждение. Мальчика спасла прохожая, вызвавшая скорую помощь. После необходимого лечения пациента выписали.

Отмечается, что с начала года в городе зафиксировали пять случаев госпитализации подростков из-за алкоголя. Родителей пострадавших привлекли к административной ответственности со штрафом по 1500 рублей. Всем несовершеннолетним назначена профилактическая работа у нарколога.

Ранее подростки из ХМАО попали в больницу, выпив коктейль с антисептиком.

 
