Общество

Подростки в Санкт-Петербурге больше не смогут покупать бензин

Несовершеннолетним в Петербурге не будут продавать топливо до конца 2026 года
В Санкт-Петербурге вводится временный запрет на продажу бензина несовершеннолетним. Об этом сообщает пресс-служба администрации губернатора города Александра Беглова.

Отмечается, что запрет будет действовать до конца 2026 года на всех автозаправочных станциях города. Несовершеннолетние не смогут покупать топливо в любых тарах с 9 марта по 31 декабря 2026 год.

«Мера направлена на снижение рисков, связанных с использованием горючих материалов несовершеннолетними в деструктивных целях, и является частью комплекса мероприятий по обеспечению охраны общественного порядка на территории города», — говорится в сообщении.

24 февраля в Оренбурге студента из Воронежа задержали по подозрению в поджоге полицейского автомобиля.

На камеры попало, как молодой человек облил машину бензином и поджег ее. Огонь потушили, подозреваемого задержали на месте, рассказали в ведомстве.

По словам мужчины, его действия контролировали злоумышленники. Он получил от аферистов сообщение о взломе «Госуслуг», потом ему позвонили «правоохранители» и уговорили следовать их указаниям. После молодой человек купил бензин и поджег машину, снимая происходящее на видео для отчета.

Ранее подросток поджег четыре автомобиля с патриотической символикой в Нефтеюганске.

 
