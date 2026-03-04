Размер шрифта
Российский чемпион UFC захотел подраться в Белом доме

Чемпион UFC Ян заявил, что готов подраться на турнире в Белом доме
Stephen R. Sylvanie-Imagn Images/Reuters

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Петр Ян заявил о готовности принять участие в турнире в Белом доме. Его слова приводит Ариэль Хельвани.

«Мераб сказал, что русским нельзя драться в Белом доме? Не слышал такого. UFC – огромная международная организация, в которой выступают бойцы со всего мира. Думаю, у них есть отличная возможность показать, что спорт вне политики», — заявил Ян.

4 июля 2025 года Трамп на митинге в Айове заявил, что в Белом доме пройдет бой за звание чемпиона UFC. Это мероприятие должно быть включено в широкую программу America 250 — юбилея, приуроченного к 250-летию подписания Декларации независимости, который будет отмечаться в 2026 году.

29 августа президент UFC Дана Уайт заявил, что реализует идею Трампа провести турнир UFC в Белом доме. 6 октября Трамп заявил, что турнир пройдет на территории Белого дома 14 июня 2026 года — в этот день президенту США исполнится 80 лет.

7 декабря 2025 года Петр Ян одолел Двалишвили на турнире UFC 232 и забрал титул в легчайшем весе. Поединок, который проходил в Лас-Вегасе, продлился пять раундов и завершился единогласным решением судей в пользу Яна со счетом 49-46, 49-46, 48-47. После боя грузинского бойца сразу госпитализировали из-за полученных повреждений. Для него это поражение стало первым за 15 последних боев в UFC.

