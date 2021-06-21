В России признана нежелательной американская НПО Bard College

Генпрокуратура России признала деятельность американской образовательной неправительственной организации (НПО) Bard College нежелательной на территории страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.

«Установлено, что ее (организации Bard College — прим. ред. «Газета.Ru») деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ», — заявили в Генеральной прокуратуре.

Информация о принятом решении направлена в Минюст России для внесения сведений в перечень нежелательных иностранных и международных неправительственных организаций. На данный момент туда входят сведения о 34 нежелательных НПО, «Бард колледж» станет 35-м по счету.

Bard College — частный гуманитарный университет в Аннадейле-на-Гудзоне (штат Нью-Йорк), имеющий образовательную сеть в нескольких странах.

Ранее Минюст России внес в реестр нежелательных организаций три немецкие НПО: «Форум русскоязычных европейцев», «Центр либеральной современности», а также организацию «Немецко-русский обмен».