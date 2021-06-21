В России выявили 17 378 случаев коронавируса

В России зафиксировали 17 378 новых случаев коронавируса, сообщает оперштаб в Telegram-канале.

Также за прошедший день вылечился 8 361 человек, скончались 440.

Большинство случаев заражения были выявлены в Москве (7584), Московской области (1811), Петербурге (1046), Нижегородской области (268) и в Бурятии (243).

За весь период пандемии коронавирус подтвердился у 5 334 204 жителей России, умерли 129 801, выздоровели 4 878 333.

Ранее были названы возможные сроки снижения заболеваемости COVID-19 в России.