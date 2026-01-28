Размер шрифта
В Грузии увидели шаг к налаживанию отношений со стороны Украины

Парламентарий Папуашвили: Грузия приветствует назначение посла Украины в Тбилиси
Правительство Грузии приветствует решение Украины назначить своего посла в Тбилиси впервые с 2022 года. Об этом заявил спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили, передает РИА Новости.

«Надеюсь, этот факт назначения [посла] говорит о том, что украинские власти переосмыслили ту, к сожалению, враждебную риторику, которую мы слышали в отношении грузин, те антигрузинские решения, в том числе против грузинского государства», — сказал парламентарий.

Папуашвили добавил, что надеется на понимание Киевом бессмысленности антигрузинской политики. При этом спикер отметил, что Тбилиси останется верным своей политике и не станет вводить санкции против Москвы.

В ноябре прошлого года министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили заявила, что Украина создает препятствия на пути вступления республики в Евросоюз. Глава ведомства также раскритиковала негативную оценку Еврокомиссии в отчете о расширении. По ее словам, сделанные выводы искажают реальные факты.

Ранее в Грузии заявили, что в конфликте на Украине будут две проигравшие стороны.
 
