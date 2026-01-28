На Украине заявили о дефиците мощности в энергосистеме

Глава правления НЭК «Укрэнерго» Виталий Зайченко заявил, что в украинской энергосистеме возник дефицит мощности, покрытие которого в настоящее время невозможно. Его слова приводятся в Telegram-канале компании.

«В энергосистеме возник острый дефицит мощности, покрыть который за счет имеющейся генерации и импорта электрической энергии на данный момент невозможно», — уточнил он.

28 января в минэнерго Украины сообщили, что 730 населенных пунктов в одиннадцати областях республики полностью или частично обесточены из-за непогоды. Кроме того, в ведомстве отметили: во всех регионах страны действуют графики ограничения потребления электроэнергии для промышленности, а также почасовые отключения для всех категорий потребителей. В ряде областей введены аварийные отключения, при этом перечень регионов не уточняется.

До этого директор «Центра исследования энергетики» Александр Харченко заявил, что 16 баллистических ракет поразили киевские теплоэлектроцентрали во время атаки 13 января, что привело к перебоям с электричеством и отоплением в городе.

Ранее Зеленский оказался недоволен сроками восстановления отопления в Киеве.