Украине предрекли коммунальную катастрофу на годы

Экс-нардеп Олейник: коммунальная катастрофа на Украине растянется на десятилетие
Коммунальная катастрофа на территории Украины растянется на десятилетие. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник в эфире программы «Соловьев LIVE».

«Те, кто на Украине имеют какие-то познания в сфере коммунальных коммуникаций, понимают, что катастрофа на последующие десять лет», — сказал он.

По мнению бывшего украинского народного депутата, коммунальный кризис на Украине будет лишь усугубляться.

«Текущее состояние коммуникаций предусматривает их полную замену, иначе дома нужно будет сносить», — считает экс-депутат.

Он добавил, что коммунальным системам Украины необходим капитальный ремонт. По мнению Олейника, восстановить коммуникации за счет текущего ремонта не выйдет.

16 января на Украине ввели режим ЧС в энергетике — в стране не осталось ни одной неповрежденной электростанции, сообщили в местном минэнерго. Самая тяжелая ситуация была в Киеве. Глава минэнерго страны Денис Шмыгаль заявил, что проблемы с отоплением наблюдаются даже в правительственных зданиях.

Ранее в России рассказали, как можно было избежать энергетического кризиса на Украине.
 
