Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на Украине
Армия

Российскому военному дали срок за аферу с ранеными сослуживцами

ТАСС: военного осудили за обман раненых бойцов СВО на 800 тысяч рублей
Евгений Биятов/РИА Новости

Российского военнослужащего приговорили за мошенничество в отношении раненых сослуживцев в зоне СВО. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Нальчикского гарнизонного военного суда.

Суд установил, что в марте 2025 года мужчина находился в районе боевых действий и узнал о ранениях двух военнослужащих. Используя эту информацию, он предложил им за денежное вознаграждение содействие в эвакуации с линии боевого соприкосновения, не имея на это каких-либо полномочий. Согласившись на условия, пострадавшие перевели на его банковский счет 800 тысяч рублей.

В ходе разбирательства подсудимый полностью признал вину. При вынесении приговора суд учел рецидив: ранее мужчина уже отбывал наказание за шесть эпизодов мошенничества и подписал контракт, находясь в местах лишения свободы.

В итоге по решению суда фигуранта приговорили к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Его взяли под стражу в зале суда.

Ранее российский сержант получил 17 лет колонии за государственную измену.
 
Теперь вы знаете
Интеллект передается от матери. Правда это или миф, рассказали врачи
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!