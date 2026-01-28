Российскому военному дали срок за аферу с ранеными сослуживцами

Российского военнослужащего приговорили за мошенничество в отношении раненых сослуживцев в зоне СВО. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Нальчикского гарнизонного военного суда.

Суд установил, что в марте 2025 года мужчина находился в районе боевых действий и узнал о ранениях двух военнослужащих. Используя эту информацию, он предложил им за денежное вознаграждение содействие в эвакуации с линии боевого соприкосновения, не имея на это каких-либо полномочий. Согласившись на условия, пострадавшие перевели на его банковский счет 800 тысяч рублей.

В ходе разбирательства подсудимый полностью признал вину. При вынесении приговора суд учел рецидив: ранее мужчина уже отбывал наказание за шесть эпизодов мошенничества и подписал контракт, находясь в местах лишения свободы.

В итоге по решению суда фигуранта приговорили к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Его взяли под стражу в зале суда.

