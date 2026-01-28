Стала известна причина пожара на автозаводе в Калуге

Причиной возгорания на заводе АГР (бывший Volkswagen) в Калуге, по предварительным данным, стало короткое замыкание. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Калужской области.

«Предварительная причина – короткое замыкание», - сказал собеседник.

Возгорание произошло днем 28 января. Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как дым клубиться из здания.

Позже стало известно, что в результате пожара пострадали три человека, они надышались продуктами горения.

Калужский завод AGR Automotive (бывшее предприятие Volkswagen) с 2025 года выпускает кроссоверы Tenet.

