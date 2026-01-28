Размер шрифта
Переговоры о мире на Украине

Стала известна причина пожара на автозаводе в Калуге

МЧС: причиной пожара на автозаводе в Калуге могло стать короткое замыкание

Причиной возгорания на заводе АГР (бывший Volkswagen) в Калуге, по предварительным данным, стало короткое замыкание. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Калужской области.

«Предварительная причина – короткое замыкание», - сказал собеседник.

Возгорание произошло днем 28 января. Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как дым клубиться из здания.

Позже стало известно, что в результате пожара пострадали три человека, они надышались продуктами горения.

Калужский завод AGR Automotive (бывшее предприятие Volkswagen) с 2025 года выпускает кроссоверы Tenet.

До этого сообщалось, что в Москве на Звенигородской эстакаде загорелся автомобиль. Пожар произошел около 12:35. На место прибыли службы для ликвидации возгорания. Автомобилисты запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как иномарка горит на обочине проезжей части, при этом пламя охватило транспорт полностью. По словам автора видео, воспламенился Renault Sandero. О состоянии водителя вспыхнувшей машины не сообщается.

Ранее ДТП парализовало движение в Москве.
 
