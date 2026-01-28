Власти Армении обвинили священников апостольской церкви в призывах к свержению власти

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян обвинил ряд священнослужителей Армянской апостольской церкви (ААЦ) в призывах к свержению власти. Об этом сообщает РИА Новости.

«В настоящее время идут судебные процессы. Я никоим образом не хочу умалять презумпцию невиновности, но эти лица делали заявления с призывами к насильственному отстранению от власти демократически избранных руководителей, и они делали эти заявления открыто», — сказал глава МИД Армении, выступая на сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы

Отношения между властями и церковью в Армении обострились в мае после того, как премьер-министр страны Никол Пашинян разместил в сети оскорбительные посты в адрес ААЦ, в том числе с использованием ненормативной лексики. Потом он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить за государством основную роль в этом процессе.

В июне сотрудники Службы национальной безопасности (СНБ) Армении прибыли в резиденцию католикоса в Эчмиадзине для задержания архиепископа Микаэла Аджапахяна, однако столкнулись с сопротивлением верующих и священнослужителей. 3 октября суд в Ереване приговорил священнослужителя к двум годам лишения свободы по обвинению в призыве к захвату власти.

Ранее Пашинян заявил о захвате ААЦ «антихристом и собакоедом».