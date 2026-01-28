Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на Украине
Общество

Школьник сломал нос учительнице в ответ на просьбу не кидаться снежками

Во Франции ученик пятого класса сломал нос учительнице после замечания
Виталий Аньков/РИА Новости

Во Франции школьник сломал лицевую кость учительнице, которая отчитала его за то, что он бросал снежки в других учеников, сообщает Le Figaro.

Об инциденте, произошедшем еще 9 января во время перемены в школе в коммуне Баратье, департамент Верхние Альпы, стало известно лишь недавно. В тот день пятиклассник проявил агрессию к педагогам, в результате чего одна из сотрудниц школы получила перелом лицевой кости и до сих пор находится на больничном.

Все началось с того, что другая учительница отчитала мальчика за метание снежков в учеников. Когда ситуация обострилась, она позвала коллегу на помощь, и та попыталась его успокоить, но получила сильный удар в лицо.

Как уточняется, мальчик поступил в школу лишь прошлой осенью. Этот учебный год он начал в школе в Эмбруне, но был отчислен оттуда после серии нападений. После последнего инцидента юноша был отстранен от занятий на несколько дней и вернулся в школу уже 19 января.

Родители других школьников обвинили руководство школы в сокрытии информации о ЧП и отсутствии «прозрачности». Мэр Баратье Кристин Максимин осудила внимание СМИ к этому делу и отказалась от дальнейших комментариев.

Ранее подросток напал с ножом на охранника в московском торговом центре из-за замечания.
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!