Аттракцион «Камикадзе» завис в воздухе с людьми в Саратове

Аттракцион вместе с людьми завис в воздухе в Саратове в парке «Лукоморье». Об этом сообщается в Instagram-профиле «Saratov. Новости Саратова» со ссылкой на очевидцев инцидента.

По предварительным данным, люди провели вниз головой около 5–7 минут. В ролике, появившемся в сети, были слышны крики людей, застрявших на аттракционе.

Оператор, снимавшая видео, сказала вслух: «Ужас!»

Экстремальный аттракцион находится в саратовском городском парке. В настоящий момент неизвестно, почему произошел сбой в работе аттракциона «Камикадзе» и потребовалась ли кому-то медицинская помощь.

Ранее в Москве дети выпали из аттракциона. Карусели, принадлежащие организации, проходили в 2016 году внеплановую проверку, в ходе которой выяснилось, что на аттракционах не было огнетушителей, которые должны находиться там на случай пожара.

Еще четыре человека были заблокированы в люльках сломавшегося аттракциона на ВДНХ в 2015 году. Тогда в результате инцидента пострадавших не было.