В Петербурге пенсионер загорелся на скамейке

В Кировском районе Петербурга 81-летний пенсионер загорелся, когда курил сигарету. Об этом пишет «Фонтанка.ру».

Пенсионера госпитализировали днем 19 июня в тяжелом состоянии. Его поместили в реанимацию с ожогами шеи, ушей, груди, рук и паха.

Пострадавший смог объяснить, что около полудня он курил на скамейке у дома, сигарета упала на одежду, та начала гореть.

Ранее сообщалось, что в Петербурге мужчина пострадал от взрыва аккумулятора телефона. Его доставили в больницу в состоянии средней тяжести.