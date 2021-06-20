В Подмосковье выявили максимальное суточное число случаев коронавируса

В Подмосковье за сутки выявили 1 638 случаев коронавируса, что стало рекордом с начала пандемии. Это следует из данных оперштаба.

Предыдущий рекорд был установлен 19 декабря 2020 года, когда подтвердились 1 615 случаев. 19 июня были выявлены 1 456 заражений, 18 июня — 1 254, 17 июня — 1 208.

Всего в регионе заразились 290 542 человека, из которых 6 342 скончались.

По всей России за сутки выявили 17 611 случаев коронавируса, общее число достигло 5 316 826. За сутки также скончались 450 пациентов, выздоровели 8 629. С начала эпидемии в России умер 129 361 человек, вылечились 4 869 972.