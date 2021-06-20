Вильфанд рассказал про «опасное солнце» в последнюю неделю июня

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в последнюю неделю июня, с 21 по 27 число, в Центральном федеральном округе (ЦФО) будет наблюдаться высокий уровень ультрафиолетового излучения, сообщает ТАСС.

«Ультрафиолетовая радиация будет максимально опасной, это бывает редко в Центральном федеральном округе. Нужно обязательно соблюдать все меры осторожности, лучше находиться не на улице в это время. Индекс ультрафиолетового излучения будет приближаться к шести-семи единицам», — заявил Вильфанд.

Этот показатель соответствует высокому уровню опасного излучения солнца. Синоптик напоминает, что «опасное солнце» может нанести вред глазам и коже, и может вызвать заболевания.

«Это очень неблагоприятный фактор. В полуденные часы, лучше до 15:00, не стоит находиться на улице», — предупредил Вильфанд.

Хорошими средствами защиты от «опасного солнца» являются одежда с длинными рукавами, широкие шляпы, не стоит забывать про использование солнце-защитного крема.

Ранее жителей ЦФО предупредили о жаре в +37°С.