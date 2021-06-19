Аксенов назвал ущерб от подтоплений в Ялте

Стихия нанесла катастрофический ущерб Ялте, из-за чего многие люди потеряли свое имущество. Об этом рассказал глава Крыма Сергей Аксенов, сообщает РИА «Новости».

«В Ялте ситуация самая тяжелая. Здесь рельеф местности такой, что вода набрала высокую скорость. Поток был селевой», — сказал он.

По словам Аксенова, на сегодняшний день задача властей заключается в том, чтобы обеспечить людей, оказавшихся в зоне подтопления, всем необходимым для жизнедеятельности.

Мощный циклон принес в Крым ливни, которые 17 июня привели к подтоплению более 300 зданий на востоке полуострова. За ночь в Керчи и близлежащих районах выпало почти две месячные нормы осадков (82 мм). В Ялте временно прекратили подачу воды и полностью перекрыли проезд в подтопленный центр города. Сообщалось, что в городе выпало более 135 мм осадков. Последний раз такая ситуация была в 1922 году, когда за сутки выпало более 190 мм осадков.

Ранее в Крыму объявили штормовое предупреждение в связи с ожидающимися ливнями, грозами и ветром.