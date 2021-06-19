Селевые потоки сошли на южном берегу Крыма

Селевые потоки сошли в Ялтинском регионе, подтопленными остаются свыше ста домов. Об этом сообщила глава администрации города Янина Павленко на своей странице в Facebook.

«Сошли селевые потоки: пгт. Голубой залив, п. Ореанда, Ливадия-2, ул. Курчатова, Бахчисарайское шоссе, трасса Гончарное-Ялта, Гурзуф, пгт Кореиз. Подтоплен 101 дом, откачана вода из 43», — написала она.

Также в настоящее время обесточенными остаются 7 211 абонентов, действуют 6 662. Эвакуировано 608 жителей региона, из них 50 несовершеннолетних. Отключено от газоснабжения 235 абонента.

По словам Павленко, подача воды во всем городском округе приостановлена, водоотведение производится в штатном режиме.

Мощный циклон принес в Крым ливни, которые 17 июня привели к подтоплению более 300 зданий на востоке полуострова.

Ранее в Ялте заявили о возможной эвакуации людей из-за подтопления.