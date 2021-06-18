В Москве около восьми ресторанов решили создать COVID-free зону

Глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк рассказал о том, сколько ресторанов уже согласились стать зонами, свободными от коронавирусной инфекции. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 24».

«Было предложено, что это будет 10-15 заведений на всю Москву, но вот на сегодняшний момент их около 7-8 уже изъявили желание, будем смотреть, как будет ситуация развиваться дальше», — сказал он.

По словам Немерюка, на данный момент предложения о введении антиковидных зон на других объектах торговли и услуг не поступало, однако столичные власти обдумывают данный вопрос.

Ранее сооснователь ресторанной группы Restart Vasilchuk Brothers Алексей Васильчук рассказал «Газете.Ru», что в рамках эксперимента вход в рестораны будет проходить по QR-кодам, которые прошедшие вакцинацию смогут получить на портале mos.ru.

Мэр Москвы Сергей Собянин поддержал инициативу столичных рестораторов и объявил, что «бесковидные» рестораны смогут начать работать в Москве с 19 июня. По его словам, сначала проект будет осуществлен в полутора-двух десятках заведений.

В Москве за прошедшие сутки выявили 9 056 случаев коронавируса, что стало рекордом за все время пандемии. Всего в столице заразились 1 269 145 человек, умерли 21 276.

По всей России 18 июня подтвердились 17 262 случая коронавируса, общее число заражений составило 5 281 309. За все время в России зафиксировали 128 445 летальных исходов и 4 850 659 выздоровлений.