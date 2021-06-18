Россия возобновит авиасообщение с рядом стран с 28 июня

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что Россия возобновляет авиасообщение с Италией, Кипром, Северной Македонией, Бельгией, Болгарией, Иорданией и Ирландией с 28 июня. Об этом она сообщила на брифинге в Доме правительства, передает ТАСС.

«Мы предполагаем, что возобновление полетов и увеличение [частоты] авиационного сообщения произойдут с 28 июня 2021 года», — сказала она.

Ранее она сообщила, что оперштаб по борьбе с коронавирусом счел целесообразным восстановление авиасообщения с Турцией с 22 июня. Также будет восстановлено воздушное сообщение с США, но с ограничением количества рейсов.

Российский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом рассматривал вариант открытия авиасообщения с Турцией с 1 июля. Отмечалось, что закрытие авиасообщения с Турцией привело к перегрузке курортов на юге России, что может способствовать дальнейшему распространению коронавируса.

Россия ограничила авиасообщение с Турцией 15 апреля на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации в стране.