В ВОЗ рассказали о новом доминантном варианте коронавируса

Главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумия Сваминатан заявила, о новом доминантном варианте коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Вариант «Дельта» уверенно движется к тому, чтобы стать доминирующим вариантом во всем мире из-за его значительно увеличенной трансмиссионной способности», — сказала она.

Вариант коронавируса «Дельта» — это так называемый «индийский штамм» коронавируса. Он был выявлен 5 октября 2020 года в индийском городе Нагпур.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, кто распространяет «индийский штамм» коронавируса. Также сообщалось, что почти 90% новых заражений коронавирусом в Москве вызваны этой мутацией.