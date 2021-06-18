В Ялте временно прекращена подача воды

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Работник МЧС РФ на одной из улиц Ялты, 18 июня 2021 года Работник МЧС РФ на одной из улиц Ялты, 18 июня 2021 года
Работник МЧС РФ на одной из улиц Ялты, 18 июня 2021 года
Пресс-служба МЧС РФ/РИА «Новости»

Мэр Ялты Янина Павленко объявила об отключении водоснабжения во всем регионе, сообщает ТАСС.

«Прошу всех запастись водой в квартирах, потому что сейчас будет запланированное отключение воды практически во всем регионе», — сказала Павленко.

Она уточнила, что в Ялте будут сформированы графики подачи воды населению. Решение о прекращении водоснабжения принято по причине повышенной мутности воды, пояснили в министерстве ЖКХ Крыма.

Глава администрации также добавила, что в центре Ялты и 10-м микрорайоне временно отключат электроэнергию. Она попросила жителей города отнестись к неудобствам с пониманием и спокойствием.

Ранее власти Ялты полностью перекрыли проезд в центр города, который оказался подтоплен в результате продолжительных дождей. Также в Ялте был введен режим чрезвычайной ситуации из-за ливней. В городе за шесть часов выпала месячная норма осадков.

До этого в Керчи выпали почти две месячных нормы осадков. Затоплено более 200 домов, отключен свет в городской больнице.