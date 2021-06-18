В Ялте временно прекращена подача воды

Мэр Ялты Янина Павленко объявила об отключении водоснабжения во всем регионе, сообщает ТАСС.

«Прошу всех запастись водой в квартирах, потому что сейчас будет запланированное отключение воды практически во всем регионе», — сказала Павленко.

Она уточнила, что в Ялте будут сформированы графики подачи воды населению. Решение о прекращении водоснабжения принято по причине повышенной мутности воды, пояснили в министерстве ЖКХ Крыма.

Глава администрации также добавила, что в центре Ялты и 10-м микрорайоне временно отключат электроэнергию. Она попросила жителей города отнестись к неудобствам с пониманием и спокойствием.

Ранее власти Ялты полностью перекрыли проезд в центр города, который оказался подтоплен в результате продолжительных дождей. Также в Ялте был введен режим чрезвычайной ситуации из-за ливней. В городе за шесть часов выпала месячная норма осадков.

До этого в Керчи выпали почти две месячных нормы осадков. Затоплено более 200 домов, отключен свет в городской больнице.