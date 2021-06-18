Собянин поддержал предложения московских рестораторов о введении бесковидных зон

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что с 19 июня в столице начнут работу бесковидные рестораны.

«В ходе встречи рестораторы предложили организовать точки общепита, свободные от ковида. С завтрашнего дня мы начинаем такой эксперимент», — написал мэр.

По его словам, сначала проект будет осуществлен в полутора-двух десятках заведений.

Бесковидные рестораны означают, что в них работают и находятся люди, которые привились от коронавируса — попасть туда можно будет по QR-коду, которые вакцинированные смогут скачать с Госуслуг. В таких ресторанах ограничения, введенные для борьбы с коронавирусом, действовать не будут, то есть люди смогут не носить маски и перчатки.

Ранее Собянин заявлял, что столица накопила опыт борьбы с коронавирусом, но бесконечно перепрофилировать места для больных COVID-19 невозможно.