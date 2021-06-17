Власти Украины предупредили об угрозе опустынивания страны

Из-за климатических изменений Украине в будущем грозит опустынивание. Об этом сообщает Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов страны.

«По свидетельствам ученых, из-за климатических изменений Украина переходит в зону сверхвысоких температур и погодных катаклизмов. И уже в ближайшие 30-40 лет стране грозит опустынивание обширных территорий», — говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что страна занимает девятое место в мире по площади пахотных земель, занимающих почти 33 млн га. Однако из-за того, что распахано в Украине более 54% территории, это приводит к развитию деградационных процессов.

Согласно заявлению министра охраны окружающей среды и природных ресурсов Украины Романа Абрамовского, борьба с этими процессами является одним из приоритетных направлений государственной экологической политики.

Ранее российский президент Владимир Путин также говорил, что Россия ощущает риски и угрозы в экологической сфере, «включая опустынивание, эрозию почв, таяние вечной мерзлоты». В связи с этим он поручил правительству до 1 октября представить проект, предусматривающий, что в следующие 30 лет накопленный объем чистой эмиссии парниковых газов страны должен быть ниже, чем в Европе.