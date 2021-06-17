Россияне рассказали, чем занимаются на даче

Дачи или садовые участки есть более чем у половины (52%) россиян, показал опрос«Новости Mail.ru».

При этом опрошенные пользователи рассказали, что летом пользуются ими чаще. Свыше половины (54%) приезжают каждые выходные, еще 27% в этот период живут на участке постоянно. В основном, как показал опрос, дачи нужны россиянам для отдыха.

«56% опрошенных россиян приезжают в загородный дом для отдыха и развлечений, около трети респондентов (33%) выезжают на дачу для того, чтобы выращивать сельскохозяйственные продукты для собственного потребления», — говорится в исследовании.

Кроме того, 11% респодентов разбивают клумбы и газоны, обустраивают пруды и создают иные декоративные сооружения.

Более трети (46%) могут жить на своих дачах и зимой. У большинства (88%) респондентов проведено на участке электричество, у 53% проведен водопровод, отопление и баня есть у 40% и 42% респондентов соответственно.

Опрос проводился с 7 по 14 июня среди тысяч человек из 52 регионов России.

Ранее опрос показал, что треть россиян планируют оставить детей на лето дома.