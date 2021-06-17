МГУ может вернуться к гибридному формату учебы с сентября

Московский государственны университет имени М.В. Ломоносова допускает возвращение к гибридному формату учебы с 1 сентября, если ситуация с коронавирусом будет тяжелой. Об этом заявил ректор вуза Виктор Садовничий, пишет РИА «Новости».

«Хочу еще раз просить вас соблюдать предельную осторожность, быть взрослыми в своих действиях и поступках, с пониманием относиться к усилению профилактических и противоэпидемиологических мер в университете», — приводятся слова Садовничего.

Глава университета попросил не откладывать вакцинацию, потому что это самый действенный способ остановить коронавирус.

Садовничий попросил абитуриентов привиться, чтобы у них была гарантия очной учебы.

«В противном случае, это могут быть дистанционные формы обучения, которые кому-то нравятся меньше», — добавил он.

Ранее совет ректоров вузов Москвы и Московской области предложил столичным университетам в следующем учебном году допускать на очные занятия только студентов, привившихся от коронавирусной инфекции.