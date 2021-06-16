В Томске вооруженный мужчина напал на сотрудников Росгвардии, один сотрудник ранен

Сотрудник Росгвардии получил ранение в результате нападения вооруженного мужчины на силовиков во время их выезда в одну из квартир Томска, сообщили в пресс-службе управления Федеральной службы войск национальной гвардии по региону.

«Дверь квартиры резко открылась, и из нее выбежал гражданин, который угрожал ножом и предметом конструктивно схожим с оружием. Злоумышленник произвел выстрел в сторону сотрудников и нанес режущие удары гражданскому лицу и резаную рану щеки одному из сотрудников Росгвардии. Затем вооруженный мужчина двинулся в сторону второго сотрудника вневедомственной охраны. На предупредительный выстрел росгвардейца нападавший не отреагировал и произвел ещё три выстрела», — говорится в сообщении.

Позже выяснилось, что нападавший применял аэрозольный пистолет

На место ЧП направлен дополнительный экипаж группы задержания, а также вызвана бригада скорой помощи.

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