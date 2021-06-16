Прокуратура ДНР проводит проверку участия Протасевича в батальоне «Азов»

Прокуратура самопровозглашенной Донецкой народной республики проверяет участие основателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича в националистическом батальоне «Азов» (организация запрещена в РФ). Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление главы ДНР Дениса Пушилина.

«Нашей прокуратурой проводится проверка данных. Он находился в «Азове» в районе поселка Широкино на Мариупольском направлении. Какие были преступления и есть ли об этом свидетельства или доказательства, после этого будет принято решение о заведении уголовного дела», — сказал он.

Ранее глава КГБ Белоруссии Иван Тертель сообщал, что Протасевич принимал участие в действиях батальона «Азов» на юго-востоке Украины. Генпрокуратурой ЛНР было заведено уголовное дело против Протасевича.

Сам белорусский оппозиционер признавался, что ездил в Донбасс в составе отдельного отряда специального назначения «Азов» и называл это «самой главной ошибкой в жизни», о которой он жалеет.

Протасевич в конце мая был задержан правоохранительными органами Белоруссии. При этом самолет, в котором он летел из Афин в Вильнюс, по требованию белорусских властей совершил экстренную посадку в Минске. Инцидент вызвал международный скандал. Постоянные представители 27 стран-членов Евросоюза согласовали санкции против белорусских авиакомпаний.