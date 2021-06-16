В России выявлено 13 397 новых случаев коронавируса

В России за последние сутки выявлено 13 397 случаев коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб.

Днем ранее было зарегистрировано 14 185 случаев инфекции.

Отмечается, что у 14,3% заболевших не было клинических проявлений коронавируса. За минувшие сутки жертвами COVID-19 стали 396 человек, при этом вылечились 10 256 пациентов.

Лидерами по количеству заболевших за последние 24 часа стали Москва (5 782), Московская область (1 187), Санкт-Петербург (927). Меньше всего случаев инфекции выявлено в Магаданской области (6), Еврейской автономной области (6), Ненецком автономном округе (3).

В общей сложности в России с начала пандемии зарегистрировано 5 249 990 случаев коронавируса. За весь период умерли 127 576 человек, выздоровели 4 828 500 человек.

Ранее главный санитарный врач по Москве принял постановление об обязательной вакцинации работающих в сфере торговли и услуг в связи с повышением числа заболевших коронавирусом.