Минобороны России сообщило о планах боевиков инсценировать химатаку в Сирии

Боевики запрещенной в России террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам» (одно из названий «Джебхат ан-Нусры») готовят инсценировку «химической атаки» в сирийской провинции Идлиб, чтобы обвинить сирийскую армию в применении отравляющих веществ против мирного населения, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр по примирению враждующих сторон.

По данным российских военных, террористы и «Белые каски» уже доставили к городу Ариха четыре емкости с отравляющими веществами, предположительно, с хлором.

Российский Центр по примирению призвал командования незаконных вооруженных формирований отказаться от провокаций и встать на путь мирного урегулирования в подконтрольных им районах.

Накануне стало известно, что представитель высшего звена управления «Хайят Тахрир Аш-Шам» уничтожен в результате удара сирийских ВВС на северо-западе страны.

Ранее бронеавтомобиль с российскими военными подорвался в сирийской провинции Хасеке, один человек погиб, еще трое пострадали. Инцидент произошел при проверке маршрута патрулирования российской военной полиции, автомобиль подорвался на неустановленном взрывном устройстве.