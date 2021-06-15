В Белоруссии в надругательстве над государственным флагом подозревают оперную певицу
Генпрокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело по факту надругательства над государственным флагом.
Фигурантом уголовного дела может быть белорусская оперная певица Маргарита Левчук, которая сейчас находится в Литве.
«Согласно материалам [дела], Л.... действуя в группе лиц, не позднее 15 июня 2021 года с использованием компьютерной техники изготовила видеозапись со сценами оскорбительных и кощунственных действий в отношении государственной символики: Л. и неустановленное лицо бросили флаг на землю, а затем поместили его в контейнер для мусора», — говорится в сообщении ведомства.
Уточняется, что видеозапись была размещена в сети на YouTube, и доступ к ней мог получить любой без ограничений и препятствий.
Действия квалифицированы по ст. 370 Уголовного кодекса республики («Надругательство над государственными символами»).
Сама Левчук написала на странице в Facebook, что на нее «завели уголовку».
«В наше время - это почётно и приятно даже. И как сказал один уважаемый мною адвокат: теперь у каждого настоящего беларуса должно быть уголовное дело. Это уже как знак качества», — сообщила певица.
Левчук принимала участие в предвыборной кампании лидера белорусской оппозиции Cветланы Тихановской на президентских выборах.